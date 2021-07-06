經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)5日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分派案，決議配息約4.86元、配股0.5元，合計派利約5.36元。不過，以資本公積配息1元、辦理110年首次限制員工權利新股2案則未通過。

柏文說明，經營團隊評估國內新冠肺炎疫情尚未明朗，為保留較多現金因應後續變化、減少今年費用支出，經與董事討論及大股東溝通後，此次股東常會未通過以資本公積配息、辦理發行今年首次限制員工權利新股案，使股利配發金額有所變動。

全台疫情警戒於5月19日升至三級，柏文配合防疫政策，旗下所有據點自5月15日起暫停營業迄今，使2021年6月自結合併營收創64萬元新低，月減達99.59％、年減達99.78％。第二季合併營收4.79億元，季減47.41％、年減42.51％，為5年來低點。

柏文上半年自結合併營收13.9億元、年減18.54％，仍創同期第三高。展望後市，公司認為受此次疫情衝擊，台灣健身產業將面臨市場重組，不具競爭力者恐有一波倒閉潮，原計畫進軍的潛在競爭者則會延緩甚至放棄，使市場供需進行健康調整。

因此，柏文決議今年新展10處「健身工廠」據點計畫不變，除了4月開幕的台南市安南廠，新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠將於解封後開始營運。第三季預計有高雄市、台北市、南投縣3處新據點開幕，第四季則有台中市、高雄市、新北市、桃園市4處新據點開幕。