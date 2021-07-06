台灣本土疫情自5月中旬爆發以來，從單日確診逾500人，一路降到兩位數、再降到5日的28例，解封有望。醫師沈政男分析，新冠R值（有效傳染數）一直降，與國人幾個特性有關，最大關鍵就是「台灣人怕死」。

「現在，很多人都相信台灣有機會清零了，是不是？」精神科醫師沈政男指出，5日的28例，甚至是在疫苗覆蓋率不到10%的情況下所出現的數字，這代表什麼？「可以去回顧一下，這一個半月來，有誰不強調疫苗，就說台灣有辦法控制疫情。」

沈政男舉例，台灣沒有外國人見面擁抱、接吻的習慣，R值先降1/4；戴口罩再降1/4；透過疫調與隔離，續降1/4；最後是大絕招，比別人怕死，又降1/2。

「傳統新冠病毒在國外R值是3，Alpha變種加0.5倍、Delta再加0.6倍，都翻不過那堵又高又厚的防疫城牆。」

沈政男說，大家都在經營這個國家，每個人都很重要，希望大家能從疫情中得到啟示與成長，用貼近事實與邏輯的方式來面對和處理國事，才可能找到出路，不會越搞越糟。