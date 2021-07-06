英國18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu​)因呼吸不順而影響表現。（路透）

英國18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)不幸在女單16強受傷退賽，對手湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)最終以6-4、3-0晉級。拉杜卡努在此結束她的灰姑娘之旅，她賽前只是世界單打排名338的選手，持著外卡一路殺到16強，光是她前一戰贏球的獎金181000英鎊（新台幣700萬）就已經超越她生涯贏得的總和。

拉杜卡努似乎不是身體直接受傷，而是有呼吸困難的問題，她第二盤暫停後坐在場邊很難受，防護員查看之後沒有再讓她繼續比賽。拉杜卡努的母親芮妮(Renee)是華人，她就在現場觀眾席裡心疼地看著女兒。

澳洲女將湯加諾維琪，就是前一戰在場上質疑對手扮傷叫暫停的女將。當時奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)受傷，湯加諾維琪卻當著她的面向主審抱怨，賽後兩人大聲爭執，奧斯塔朋科怒罵湯加諾維琪是「世上最糟的選手」。

不過這一次拉杜卡努身體不舒服，湯加諾維琪就顯得溫柔多了，她說：「我為她難受，我希望我們能打完比賽，祝她早日康復。我還以為自己打得很順手，原來是因為對方受傷了。」湯加諾維琪8強戰的對手是澳洲同胞巴蒂(Ashleigh Barty)。

拉杜卡努被視為地主英國的新希望而獲得英媒關注，她是所有英國參賽者最年輕、卻撐最久的選手。她的比賽被延後到當地晚間8時，其他16強選手都打完回家了才開始，因為BBC希望在電視黃金時段轉播拉杜卡努的比賽。結果拖到太晚可能造成拉杜卡努身體不適，雖然她首盤還展現出很好的力量。