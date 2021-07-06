台語歌后詹雅雯今年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，不過礙於疫情影響，目前主要靠藥物治療，而她為了歌迷，這段時間幾乎每天開直播陪伴大家度過疫情，但上月30號開始，她已6天沒開直播，讓外界都擔心她是否身體出狀況，昨(5日)她也曝光刮痧後照片，看起來應該是中暑導致。

詹雅雯從上月30號開始，就和粉絲告假，5日她再發文「今天大家一定很期待這週來個直播吧？！但今天還沒有辦法直播，讓我們再養精蓄銳一下。」並提醒外面太陽大，出門要注意防曬小心別中暑，好友許常德也留言力挺：「需要我要說喔。」

過幾小後，詹雅雯又發文，並PO出刮痧後怵目驚心的照片，只見她脖子、後背滿是深色血痕，看起來應該是中暑導致的，她也寫道：「請大家多喝水～天氣太熱了！大家都要多保重！多多保重！」

粉絲見狀紛紛留言要她多保重，並有網友建議，刮痧不要刮脖子兩側，因為靠近大動脈有危險性。詹雅雯3月時透露自己罹患帕金森氏症，更在半年內掉了10公斤，不過雖然她身體不適，但仍會準時開直播，唱歌、說故事等給歌迷聽。

她之前直播時曾透露，醫生跟她說「妳是不可能會好的」，因為沒有藥可以治帕金森氏症，只能夠減緩病情，她邊講邊哽咽，一度雙手掩面落淚，之後急忙向粉絲說「對不起」，讓大家相當心疼，不過她仍樂觀面對病情，並希望大家不要為她擔憂。