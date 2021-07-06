創業家(8477)6月營收4.69億元，年成長34.69％，為史上同期新高，也是去年4月以來首次重回4億元以上，訂單數及整體營收穩健成長，已逐漸走出營運谷底；上半年營收累計20.5億元，年減14.64％。主要今年5月疫情爆發帶動整體平台買氣大幅提升，延續至6月搭配上半年站內最大型活動618年中慶，活動期間數日突破百萬流量；生活市集藉由良好的客戶引流轉移購物板塊，成功將流量變現，購買品項已平均至生活市集核心的「生活」相關類品，如食品、民生用品、居家及收納等類別業績貢獻度佳。

銷售類別方面，前五名分別是食品、民生用品、居家收納、生活家電及3C相關產品，其中食品與民生用品合併占比超過40％，產品以其高CP值特性回購訂單穩定、用戶黏著度高，是站內主力品項。亮點商品像是生活市集自有品牌「家厚」衛生紙從5月販售後排名一直佔據全站排行前幾名，產品定位在以最小預算創造生活品質最大化，提升質感但保有價格競爭力，截至目前銷售已破11萬包，創下自有品牌銷售佳績。未來生活市集也將拓展自有品牌的商品佈局，強化內部產品實力，以更實惠的價格提供給消費者居家質感商品，在建立自有品牌形象的同時，亦能擴大營收的利基市場。

創業家指出，藉由營運策略調整，在疫情爆發後短時間內快速反映交出良好營銷成績，並制定良好的客戶引流機制轉移購物板塊至非防疫商品，搭配618大促行銷策略將高來客數轉換為訂單，帶領營銷指數健康成長。