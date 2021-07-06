被稱為小資版0050的「元大台股領航N」(020020)，昨日收盤創下掛牌以來新高，元大金(2885)旗下元大證券表示，台股即將進入除權息旺季，統計「元大台股領航N」指數成分股中，居家辦公概念的華碩(2357)、廣達(2382)，金融股的國泰金(2882)、富邦金(2881)，及通訊股台灣大(3045)等現金殖利率，都在4％以上，表現出色。而「元大台股領航N」在每年成分股配息時，會自動將成分股的配息直接算入指數中，將股利自動再投入，不僅可參與除息行情，又可享受股利再投資的複利效果。

「元大台股領航N」自去年11月上市後緊跟台股表現，從發行價5元快速漲到7.36元，雖然今年5月受疫情、外資匯出等因素影響曾跌至6元，但昨天收盤價來到7.64元，創下掛牌以來收盤最高價，投資報酬率超過5成，遠遠超越大盤表現。

指數成分股中龍頭股表現優異，尤其是占權重較大的台積電(2330)、聯發科(2454)、長榮(2603)、富邦金、台達電(2308)、國泰金、鴻海等15檔領航股連番大漲帶動，讓「元大台股領航N」漲勢持續不斷。此外，因其所連結追蹤指數由精選的15檔領航龍頭股組成，投資人如看好台股未來表現，不必麻煩選股，且一張約只要7000多元，就能以小錢加入「護國」行列。