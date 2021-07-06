近來從新冠肺炎患者猝死個案的死因分析中，常聽到「隱性缺氧」（快樂缺氧）這個新名詞；在日常生活中也常見「呼吸道慢性阻塞」或「打呼」的患者，這些都歸因於呼吸道與肺部氧氣供應的功能異常。

弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師及博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，氧氣須經由肺泡來交換，「隱性缺氧」因病毒造成肺部血栓，使肺泡功能遭到破壞，就失去氧氣交換功能，來得急又猛，又稱「肺栓塞型的猛爆性缺氧」。

而「呼吸道慢性阻塞」或「打呼」是因為長時間呼吸道阻塞、氧氣交換功能不佳，是屬於一種「慢性缺氧」，長期不僅影響身體健康與生活品質，罹患重度呼吸道阻塞的患者易有猝死風險，不容小覷。

許文龍醫師解釋，慢性缺氧的患者腦部血氧濃度會降低，正常血氧濃度95至100為正常，85以下即為重度缺氧患者。慢性呼吸道阻塞又可分為「中樞型病變」、「阻塞型病變」或「混和型病變」3大類：

▸中樞型病變：腦部受傷，如中風、腦血管出血、腦部腫瘤等破壞腦部中樞，以致中樞性氧氣交換出現問題。

▸阻塞型病變：鼻腔、口腔呼吸道的構造功能異常，造成呼吸道阻塞，氧氣無法送到肺部。

▸混和型病變：合併前述2種病因。

其中阻塞型病變患者最大宗，占70%至80%、中樞型病變患者占5%至10%、其餘為混和型病變患者。

睡眠呼吸中止症患者常有打呼症狀，不過，會打呼並不一定有睡眠中止的疑慮，重度呼吸道阻塞的患者睡覺時打呼，多半會出現呼吸停止現。（圖／許文龍醫師提供）

許文龍醫師提到，曾收治1名年近30歲的男教師，女朋友反應夜晚打呼嚴重，睡眠狀況不穩定，患者白天教書時常精神不濟，照X光片、抽血檢測，並進行呼吸睡眠檢測後得知血氧濃度僅50幾，屬於「重度阻塞型病變」患者，經過鼻部X光、抽血、睡眠檢測及內視鏡檢查也發現扁桃腺三度肥大，鼻腔、口腔呼吸道阻塞嚴重，建議需上呼吸道重建手術才能解決。

另1位40多歲的經商男性，經詳細檢查後發現同為鼻腔、口腔呼吸道重度阻塞型患者，血氧濃度60幾，也是極重度缺氧患者，上述2位都有呼吸中止現象，經過2階段上呼吸道重建手術治療後，現在如獲新生。

許文龍醫師說明，當鼻腔和口腔區都有嚴重阻塞的患者，會先評估病情輕重程度，前後安排2階段的上呼吸道重建手術治療，通常會先將鼻腔的鼻中膈進行軟骨、硬骨和基座骨的重整，黏膜和鼻甲的空間擴充，並利用電波刀將神經與黏膜進行調整，待修復1至2個月後，再針對重度阻塞的口腔區進行重整治療。

過程中採用高頻無線的電波刀治療扁桃體，同時調整軟顎和懸壅垂，擴大空間，通常第1階段手術後呼吸道即可有5至6成改善，直到第2階段手術完後，整個呼吸道就能完全恢復暢通。

至於睡眠呼吸中止症患者則常有打呼症狀，不過，會打呼並不一定有睡眠中止的疑慮，重度呼吸道阻塞的患者睡覺時打呼，多半會出現呼吸停止現象，值得注意的是，成人暫時停止呼吸超過2分鐘，就會導致腦細胞壞死，千萬不可大意。

前述病患的枕邊人過去就常在半夜害怕病患打呼突然停止呼吸，常會去搖醒患者，直到做完上呼吸道重建手術後，不僅枕邊人終於不再擔心受怕，病患也一覺安穩到天亮，以往睡9小時隔天仍感覺睡不飽，現在睡6、7個小時，腦細胞獲得充分休息後，隔天也精神奕奕。

許文龍醫師發現，臨床上常遇到曾在其他醫療院所接受過鼻中膈彎曲手術的患者，有些只有軟骨被調整，並未合併硬骨和基座骨一併處理，或是仍有中鼻甲過大、鼻竇仍過於突出等問題，以致呼吸道阻塞情況無法完全改善。

許文龍醫師指出，有任何打呼及呼吸中止的問題，應尋求專業醫師評估診斷，依照嚴重程度採取適當的治療，若採手術治療應以鼻腔和口腔呼吸道空間作為整體考量，才能有效解決呼吸道阻塞，並改善缺氧問題。