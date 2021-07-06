新北第二批莫德納今開始預約 10分鐘完成1.8萬人 09:032021/07/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北第二批莫德納疫苗開始預約 10分鐘完成1.8萬人。（摘自網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市6日開放70歲（原住民60歲）以上長者預約第二波莫德納疫苗，今天8時系統一上線，網頁順暢，10分鐘就完成1.8萬人次預約。 新北市侯友宜昨指出，這次除了上網預約，區公所、里長與里幹事也會就近協助，另外34家醫療院所網站與186家合約診所也能電話預約，希望透過多元管道，讓民眾趕快打到疫苗，民眾可以上新北災訊E點通查詢離自己家裡最近最方便的地點施打，他也呼籲長輩不要急，按照年齡順序，都能安心施打。 唐鳳疫苗預約系統 3離島先試辦 花蓮第二波莫德納8日開打 偏鄉改採巡迴醫療替長者接種 #預約 #新北 #莫德納 #疫苗 #10分鐘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北第二波莫德納疫苗6日開始預約 侯友宜：多元管道提供預約 16:062021/07/05 生活 彰化11處批發市場 2160人全面造冊開打 04:102021/07/06 地方新聞 89萬莫德納配發地方 殘劑挨酸詠春 04:102021/07/06 焦點要聞 新北首例 64歲翁接種莫德納2天後死亡 17:362021/07/05 生活 完善香港法制 全國人大促完成23條立法 04:102021/07/06 焦點新聞 自購＋日贈 本周逾160萬劑AZ可望抵台 04:102021/07/06 財經要聞 今起配發89萬劑莫德納 65至74歲兩成長者打得到 14:232021/07/05 生活 疫苗涵蓋率逾10％ 接種後死亡306例 04:102021/07/06 焦點要聞 桃園竹市施打率 高於全國平均 04:102021/07/06 地方新聞 搶打莫德納 桃園武漢國中接種塞車 04:102021/07/05 地方新聞 地質學家警告伊斯坦堡必有強震 500萬人有危險 07:572021/07/06 國際 生活熱門新聞 小吃店20碗麵遭惡意棄單 鄉民1招制裁：大快人心 - 生活 準颱風烟花仍生成有望？氣象局給答案 明天雨更大 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 本土疫情為什麼降這麼快 醫曝一關鍵：台灣人怕死 - 生活 印度神童預言又中 這裡真的出大事 再爆2最糟時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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