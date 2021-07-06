新北市6日開放70歲（原住民60歲）以上長者預約第二波莫德納疫苗，今天8時系統一上線，網頁順暢，10分鐘就完成1.8萬人次預約。

新北市侯友宜昨指出，這次除了上網預約，區公所、里長與里幹事也會就近協助，另外34家醫療院所網站與186家合約診所也能電話預約，希望透過多元管道，讓民眾趕快打到疫苗，民眾可以上新北災訊E點通查詢離自己家裡最近最方便的地點施打，他也呼籲長輩不要急，按照年齡順序，都能安心施打。