根據巴西非政府組織「阿卡圖研究所」（Instituto Akatu），自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年初大流行以來，巴西人已扔掉超過120億個口罩，影響生態環境。

口罩是防疫必需品，但依照不同材質，平均分解時間可達500年，除了對環境的影響外，不正確的丟棄方式也會使病毒擴散。

根據巴西「零垃圾研究所」的「塑膠地圖集」（Atlas do Plastico）研究，疫情初期因社交隔離和部分民眾的購買力下降，垃圾生產略減少，但之後固體廢棄物，特別是醫療院所產生的各種廢棄物大幅增加。

研究表示，塑膠是病毒停留時間較長的表面之一，但因沒有相關處置策略和建議使用可重複使用的口罩，許多口罩被隨意丟棄在環境中，污染廣場、街道和海洋。

阿卡圖研究所發言人提烏蘇（Bruna Tiussu）說明，由於一般醫用、KN95和PFF2口罩中存在塑膠，因此對海洋特別有害。

例如一個四口之家平均每月戴120個用後即丟的口罩，這類型口罩可能需要長達500年時間才能在環境中分解，而這些物質對海洋生物和食用漁產的人類生命非常有害。

根據全國安全生產材料與保護行業協會（Animaseg ）的數據，目前PFF2口罩製造部門每月提供約5000萬個這類型口罩。

布口罩的分解時間從100年到300年不等，確切時間取決於口罩的層數和使用的織物類型。

阿卡圖研究所表示，布口罩是巴西人最常使用的口罩種類，但就算可以重複使用，布口罩也有使用壽命，建議清洗30次後就丟棄。

提烏蘇說，回收利用是處理各種失去使用壽命產品的解決辦法，而口罩的回收需要遵循特殊收集和處理規定，對製成口罩的每種材料進行分類處理，可惜的是巴西沒有這類回收程序，口罩被當成普通廢棄物，和有機垃圾一起處理。

阿卡圖研究所表示，口罩是防疫必需品，重點在於如何正確丟棄，並防止病毒擴散，丟棄時應先將口罩兩側的耳掛繩和汙染面向內折起，並在包裝使用過的口罩塑膠袋內外噴灑酒精或消毒液，再丟棄在一般垃圾袋裡。

聖保羅綜合診所醫院（HC）感染管制專家柯斯塔（Alvaro da Costa）說，就算全體人民接種疫苗，新型冠狀病毒大流行結束，未來幾年人們應保持戴口罩的習慣，特別是在呼吸道病毒傳播增加的冬季，所以養成正確使用與丟棄口罩的習慣非常重要。