近日高溫炎熱，加上昨（5日）晚大林發電廠燃氣5號機發生跳機事件影響，今（6日）供電亮出吃緊的黃燈，備轉容量率小於餘裕的10%為9.80%，目前5號機重啟後仍在測試運轉階段，淨發電量只有38.7%。

由於全國三級警戒持續，加上部分上班族遠距上班、學生已開始放暑假等因素，民生用電有持續增加的趨勢，且昨發生大林電廠跳機事件，根據台電網站顯示，5號機重啟後還在測試運轉階段，淨發電量只有38.7%，因此今供電狀況較為緊繃。

昨供電突然在傍晚亮起供電吃緊的黃燈，甚至一度逼近供電警戒的橘燈，台電表示，「除了大林燃氣5號機跳機外，尖峰出現當時，太陽光電出力已經減半，再加上氣溫持續悶熱，並未隨太陽逐漸西下而溫度降低，且防疫期間民眾都待在家裡使用空調，民生用電大幅增加，造成尖峰罕見出現在下午4時許。」

昨尖峰負載出現在下午4時11分，瞬間最高用電來到3739萬瓩，備轉容量226.8萬瓩，備轉容量率約6.07％，供電燈號顯示黃燈，低於6%就會亮起供電緊戒的橘燈，系統限電的機率也會隨之增加。