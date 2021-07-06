國民黨追查中央特權施打疫苗問題，立委林奕華發現疾管署疫苗施打率105％，食藥署更高達169％，遠遠超過員額編制人數，食藥署則強調，所有施打人員皆符合規定。對此，國民黨前立委孫大千質疑，食藥署是發揮了「吃到飽加外帶」的精神來施打疫苗嗎？並提出三個問題。

國民黨昨（5）日召開記者會指出，食藥署內部疫苗施打人數為原先造冊的兩倍，質疑內部有特權疫苗。食藥署表示，所有施打人員皆符合規定，施打人數之所以為造冊人數的兩倍，是因編制外人員超過千人所致。

孫大千質疑，藥署是發揮了「吃到飽加外帶」的精神來施打疫苗？（圖／摘自孫大千臉書）

對此，孫大千今日在臉書提出三個問題，首先他質疑，食藥署為什麼算是中央政府第一線防疫人員？就算部分人士要支援防疫前線，也不至於全署的同仁通通都站在第一線吧？第二，食藥署的編制不過就是646人，為什麼疫苗造冊人數卻可以高達1356人？這多出來的710人又是從哪裡冒出來的呢？第三，食藥署一直扮演著護航力挺高端的角色，既然對國產疫苗深具信心，為什麼不把手臂留給國產疫苗呢？

孫大千指出，難怪民進黨政府不敢公布第二類名單的詳細內容，只不過是一個食藥署就可以暴增超過一倍的幽靈員工，那麼整個中央政府的優先施打疫苗造冊中，不知道還會夾帶多少的「丁怡銘們」？

食藥署昨也透過新聞稿澄清，表示該署是負責防疫業務的重點機關之一，負責國外進口疫苗之檢驗封緘、防疫醫療器材、機場邊境查驗、疫苗之審查等，署內同仁編制內外合計1794人，為維持防疫量能，提報指揮中心疫苗施打順序第二類造冊者1356人，實際接種有1089人，占總人數約61％。

食藥署亦指出，截至5月底該署內已累積3名同仁確診，防疫如同作戰，防疫人員首要有防護能力，始能並肩作戰，為避免影響各項防疫業務受阻，使防疫業務正常運作，故本署有疫苗施打之必要性及急迫性。