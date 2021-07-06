致伸(4915)今年6月合併營收52.7億元，月增3%、年增16%；前6月營收336.1億元，年增13%。第二季合併營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長呈現高雙位數，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢，然而聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。展望第二季獲利，因毛利率與營業利益率明顯上升，致伸有信心第二季獲利較第一季獲利與去年同期呈現雙位數獲利成長率。

第二季獲利也將持續改善與優化毛利率與營業利率，均有望較第一季提升， 整體毛利率與營業利益率預期將較去年同期顯著改善。 智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較第一季獲利季成長率高。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率: 主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

致伸持續深化三感合一策略: 擴展於智能化新產品廣泛應用而挹注新成長動能，高附加價值新產品比重預期逐年增加，如智慧物聯網與智慧家庭等。

智慧介面裝置：居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求仍持續強勁，新產品如智慧家庭、擴充基座、無線充電成長性高。

視覺影像：汽車ADAS感測相機模組(應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)也預期受惠美系電動車大廠高成長動能而有倍數成長， 亦增加較高毛利率非智慧手機相機模組整體比重。

聲學：主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚帶動營收與新案出貨，聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，獲利較去年明顯改善。

致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐， 將成中國外最大製造基地。