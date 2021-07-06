玉山金(2884)近期股價盤整，美系外資點評台灣金融股，給予玉山金「買進」評等，看好玉山金更甚富邦金(2881)及國泰金(2882)。

玉山金日前發布2020年永續報告書(Sustainability Report)，這是玉山第10本企業社會責任報告書，今年報告書詳細說明各項ESG作為及成果，並強化強化TCFD、SASB等國際準則規範的資訊揭露，主要的重點包含擴大氣候風險衝擊評估、取得TCFD Level-5最高等級、揭露經第三方認證的投融資活動碳盤查結果、取得ISAE 3000確信及AA1000 Type2高度保證。

玉山金旗下玉山銀行日前也宣布統籌主辦國內化工領導廠商長興材料5年期、新台幣66.6億元永續連結授信聯貸案，透過將長興材料永續相關指標納入聯貸條件的設計，鼓勵顧客達成ESG目標。

該聯貸案規畫於授信條件加入ESG檢核指標，包含入選永續指數成份股、設立溫室氣體減量目標以及鼓勵供應商簽署社會責任承諾等，每年以長興材料經第三方公正單位查驗之企業社會責任報告書為檢核基礎，若達成指標即可適用優惠利費率。期望透過玉山專家團隊的力量，為顧客提供永續行動的資金，成為顧客邁向永續的最佳夥伴。此次永續連結授信聯貸案獲得國內多家銀行高度支持與響應，除玉山銀行外，台銀、彰銀、華銀積極參與成為共同主辦銀行，兆豐、合庫、上海、元大、永豐等也參貸支持，合計共8家銀行超額認購142%。