小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，特定上市櫃個股在開收盤前虛掛大量再撤銷，屢見不鮮，也使得資訊容易被操控誤導，尤其是中小型股價原本波動大，更易加大震盪，主管機關執行精進管理措施後，將可導正大量虛掛情形，讓資訊貼近真實，會更具參考性。

【1】遏止主力開、收盤前下假單 證交所祭精進版管理措施

針對常有投資人意圖誤導個股價格，於股市交易開盤、收盤前下「假單」，證交所及櫃買中心決定祭出精進管理措施。自5日起，於開市及收市前二分鐘，出現異常大量委託後撤單，將把觀察期拉長至7周及假單總量採取「歸戶」，若未改善，將採取五個營業日預收款券。

【2】長賜輪將歸隊 長榮旺上加旺

蘇伊士運河管理局（SCA）與「長賜輪」（Ever Given）船東和保險公司在4日達成和解協議，賠償金額不公開，長賜輪預計7日離開埃及，為3月稍晚發生的蘇伊士運河卡船事件正式畫下句點。隨著長賜輪歸隊及7月有一艘2.4萬TEU的A系列船舶交船，搭配高運價時代，長榮第三季旺季更旺。

【3】不賺股利了… 外資6月淨匯出534億

疫情加上台灣出現史上首次股東會大延期，讓外資不想等？金管會5日公布，6月外資淨匯出19.15億美元（約新台幣534億元），是近六年同期較大的淨匯出金額，累計上半年仍是淨匯入109.2億美元，是史上上半年第七大淨匯入金額。

【4】地緣政治風險 聯電因禍得福

聯電雖然沒有與競爭同業在先進製程展開軍備競賽，近幾年只鎖定在成熟製程及特殊製程領域持續提高競爭力及市占率，然而受惠於產能吃緊及價格調漲，第二季營收仍創下歷史新高，下半年展望維持樂觀看法。

【5】滴滴赴美掛牌惹惱北京 懲罰恐超越阿里

大陸網約車巨頭「滴滴出行」遭下架整改，背後原因眾說紛紜。大陸財經網媒「巨子ICON」報導，滴滴不顧監管層多次溝通，堅持在建黨百年大會前赴美上市，先斬後奏讓監管層震怒，預料懲罰力度將超越阿里；中共黨媒《環球時報》評論，網路巨頭比國家掌握更詳細的超級數據庫，已踩到當局紅線。