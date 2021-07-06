少年隊舉辦的110年暑期青春專案－「創意Slogan」及「創意電子海報」徵件比賽自即日起開跑。（警方提供）

各級學校暑假已開始，因受新冠肺炎疫情持續嚴峻，學生無法從事最愛的戶外活動。市警局為讓宅在家的青少年展現自我，由少年隊舉辦的110年暑期青春專案－「創意Slogan」及「創意電子海報」徵件比賽自即日起開跑；期限至110年8月16日止，一律採取線上報名（收件），前200名報名者均可獲得200元的7-11商品卡，如果是雙料冠軍得主，最高可獲得3萬5400元的商品卡！

市警局少年隊指出，本次創意標語及海報徵件比賽，以青少年常見犯罪議題-「毒品」、「幫派」、「詐騙」、「賭博」、「色情」等為5大主軸，以此為創意發想，鼓勵學生將天馬行空的創意化為標語(口號)，或利用圖象、文字、色彩、版面、圖形等具化成海報；藉此讓學生對於5大安全議題有更進一步了解與探討，並以同儕力量發揮宣導效能，不僅貼近年輕世代想法，更能創造共鳴與認同。

警方表示，疫情期間少年保護與防疫工作並重，透過舉辦非群聚式比賽，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，舒解無法從事戶外活動的煩悶與焦躁，同時確保青少年暑期安全活動空間，營造孩子開心、家長安心的暑假。

比賽得獎標語作品將運用於各機關LED跑馬燈、電子看板或警車廣播宣導等，得獎海報則提供各單位運用於官方網站、FB粉絲專頁或是學校網頁宣導等，讓學生創意無限延續，發揮正面影響力，達到寓教於樂的效果。

警方說，詳細活動資訊請至少年警察隊官網查詢。少年隊粉絲專頁也舉辦：你【＃ tag分享】抽獎網路留言活動，只要加入臺中市少年警察隊粉絲專頁按讚留言標註3位好友並公開分享貼文，就有機會獲得500元的7-11商品卡，共計抽出20名，這麼好康，同學們趕快上網參加。

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