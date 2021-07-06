收檢舉罰單1萬8 他曝事發「大甩尾」影片遭酸：被罰剛好（取自爆料公社）

1名網友日前開車行駛在新莊一處道路遭人檢舉危險駕駛，事後收到1萬8千元罰單，他不甘心地向交通隊友人要了當時影片，並痛罵檢舉的民眾；不過當時影片曝光，原來他開車到一半上演起「玩命關頭」，直接180度「大甩尾」往反方向駛去，其他網友紛紛說「被罰應該啦」、「甩尾不用場地費？1萬8剛好啦」。

1名網友在爆料公社上發文表示，他日前收到民眾檢舉他危險駕駛，收到罰單遭罰1萬8千元，還需扣押牌照3個月並接受道路講習；罰單上寫著「以危險方式在道路上駕駛汽車」，依道路交通處罰條例第43條開罰，該駕駛事後不甘心，還去找位在交通隊的友人要當時的影片，「看完認真覺得我他X的有影響到你嗎？」

影片曝光，車主開車到一半上演起「玩命關頭」，直接180度「大甩尾」往反方向駛去，其他網友紛紛說「被罰應該啦」。（翻攝自爆料公社）

影片中，原PO駕駛的的白車行駛到新莊一處路口的網狀線區時，竟直接「大甩尾」車身180度翻轉、朝反方向駛去，過程不到3秒鐘，相當危險，該車前方雖無車輛，但緊急甩尾的行為已遭後方車輛全錄下來，並以此檢舉；原PO事後還大言不慚地說後方車輛一路尾隨他，「然後就這麼剛好被你檢舉了！也只能祝你們這種檢舉達人身體健康萬事如意」。

許多民眾看到遭檢舉的事發影片後，紛紛留言「挖X！你當你在表演？甩尾不用繳場地費嗎？一萬八剛好而已啦」、「哈哈影片曝光，交通隊同學要被你害到出事囉」、「真厲害，哪來的自信覺得po上來會得到認同？喜歡馬路當你家在玩就拿18000呀」、「這樣大甩尾真的會嚇到人，如果是我也會檢舉」。