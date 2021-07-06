大陸網紅周揚青去年發千字文揭和「亞洲舞王」羅志祥（小豬）分手內幕，近期周揚青傳出有新歡，對象是身價百億的富二代羅昊，周揚青沒否認。昨(5日)八卦媒體卻爆出，直擊羅昊帶別的女子上飯店，讓粉絲擔心周揚青再度交到「時間管理大師級」的男友，周揚青昨深夜則曬出照片，勉勵自己好好工作完才能生病，看似心情低落，連生病的時間都沒有。

周揚青去年開砲轟羅志祥愛玩多人運動引來許多網友支持，周揚青後來被起底家庭富裕，完全是白富美，父母親都大有來頭。而結束和羅志祥的9年戀情後，周揚青仍表示期待愛情，也曾傳過跟學霸學長走得近，上月初她被媒體直擊與超級富二代、知名連鎖超市「好利來」創始人羅紅的兒子羅昊雨中甜蜜約會。

周揚青發文透露快要生病。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

起底羅昊背景，除了本身是富二代外，據知他也和弟弟在自家餐飲公司研發新產品，身家粗估近138億台幣，年紀小周揚青6歲，而周揚青當時被問此事，僅回：「大家都在問我八卦，都不關注我的衣服呢，大家都特別關心我。」被猜是默認。昨八卦媒體「吃瓜少女張小寒」則報導，直擊羅昊開車到飯店地下室，副駕駛座坐的卻不是周揚青。

羅昊與一名長髮美女下車後，兩人坐電梯到某樓層後，羅昊則拿出兩張卡片給飯店工作人員看，最後和長髮女走進走廊。對此，羅昊沒回應，忙著拍照工作的周揚青昨晚曬出一臉疲倦的自拍，寫下：「加油！堅持住，把這幾天工作完成你才可以生病​​​​」，接著在今凌晨3時左右才發晚安文，宣布下班，粉絲也為她打氣：「這時間點，不容妳病，否則明天的頭條就是：周揚青為情傷風，為愛感冒，病情半熟人憔悴。這像話嗎？」、「病毒快走，不要傷我濛濛」、「怎麼了寶貝」、「看到你網上那緋聞男友的新聞，雖不知真假，但不想你再遇到渣男呀，希望你能遇到好的幸福」。