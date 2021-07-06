美股周一休市，台股今(6日)開盤以17929.22點、小漲9.89點開出後，開盤1分鐘，指數上攻到18008.37點，首度站上萬八大關，創下歷史新高，台積電開盤即以595元，上漲4元開出，帶領大盤攻高。

陽明今恢復正常交易，開盤以201元開出，上漲4元。

聯發科股東會決議每股配發37元現金股利，今除息，因發行市值將減少約588 億元，將影響加權股價指數約19.33點。董事長蔡明介表示，近期消費性市場出現許多雜音，由於客戶是全球布局，且歐美疫情逐步邁向解封，全產品線出貨都可望抱正面看待。

航運類股5日走勢震盪，不僅散裝輪族群重挫，貨櫃三雄股價也陷入整理，業界與分析師認為，在歐美解封行情下，消費性商品、原物料需求仍強勁，航運長線基本面仍佳。

台股5日在電子權值股領軍，鋼鐵、塑化族群助攻下，盤中最高來到17945.52點，終場收在17919.33點，大漲209.18點，盤中、收盤指數雙雙創下歷史新高，成交值6056.89億元，三大法人合計買超166.2億元，其中，外資及陸資買超115.11億元，自營商買超64.45億元，投信則是賣超13.36億元。