國民黨昨召開記者會披露，食藥署編制人員僅646人，但施打疫苗造冊人數卻高達1356人，高出編制人員的兩倍。對此，前藍委蔡正元痛批，衛福部和食藥署的官員，沒打台產疫苗，卻把人民稅金撥款給高端和聯亞疫苗，他真的想罵三字經。

蔡正元昨（5日）在臉書發文表示，台灣「食藥署」是審查疫苗的單位，高端和聯亞兩款台產疫苗，就是食藥署準備放行，才能拿台灣納稅人的錢，下訂單超高價購買，結果食藥署的大大小小官員，都不必排隊等疫苗，也不必爭著打殘劑，國外送來的疫苗自動送上去，奉獻給這些食藥署的官員。

蔡正元稱，食藥署把編製外超過一倍的人員，全部列入優先施打名單，且拒絕提供施打名單讓立法院檢視，有無不合理的人員夾帶其中，食藥署署長吳秀梅據稱是陳時中的愛將，對民進黨立委的態度也是很強勢，何況是其他黨派的立委，現在衛福部和食藥署的官員，沒有把手臂留給高端疫苗，但卻很大方的把稅金，撥款給高端和聯亞疫苗，他真的想罵三字經。

許多網友也在其po文底下留言表示，「食藥署草芥人命，『己所不欲，要施於人』，高端，聯亞留給草民打」、「政府官員不是應該等著高端聯亞嗎？怎麼身體那麼誠實去找舶來品呢」。

針對外界的質疑，食藥署昨表示，所有施打人員皆符合規定，施打人數之所以為造冊人數的兩倍，是因編制外人員超過千人所致。食藥署副署長林金富指出，署內的編制內人力是包含正式職員與約聘僱，所謂編制外的人力包含臨時人員、研發替代役、駐點人員等，這些人員都有協助盤點防疫物資，因此接種疫苗名單也都會算在裡面。