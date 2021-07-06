台灣確診新冠肺炎後的死亡率超高，胸腔重症科醫師蘇一峰今發文表示，新冠肺炎重症患者的死亡率高，經研究證明是病情造成的。他也整理出6大點，揭秘高死亡率的原因，並表示「新冠重症患者急救當下，僅3成的人有機會救回來」。

蘇一峰今在臉書發文表示，新冠肺炎的重症患者死亡率很高，根據研究證明「是病情造成高死亡率。」醫療人員和家屬或許能不顧一切的將患者救回來，但把無法恢復生活自理的人救回來，不僅沒有意義，也耗費大量的醫療資源、增加家庭長照的負擔。

蘇一峰指出，新冠肺炎的住院病人，一旦心跳停止，接受急救的當下，只有32.9%的人有機會救回來；接受急救的人，有90％無法活過1個月；只有6.3％的人可以活超過30天，且不是神經缺損狀態植物人；而活超過30天的病人多數可能在30天後死亡。

蘇一峰也說，研究發現新冠肺炎患者的急救死亡風險是非新冠病人的2.34倍。而臨床上醫療人員幫確診新冠肺炎、心跳停止的病人CPR急救，必須冒著很大被感染風險，研究發現這些病人的死亡率非常高，只有6.3%能活過一個月且不是神經缺損狀態。

台灣染疫後致死率高達4.9%，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨解釋原因，台灣確診新冠肺炎的死者，高達9成的人有潛在疾病史，加上有大概2成的家屬同意簽署DNR（不施行心肺復甦術），這些都是讓致死率高的主因。