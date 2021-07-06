通膨預期降溫，美國30年期公債殖利率回落，6月21日更跌破2%整數關卡，一度跌至1.929%後隨後拉回2.12%，顯見2%為美公債重要支撐點位。元大投信研究團隊表示，美國聯準會（Fed）貨幣政策近來恐出現拐點，近期美國30年期公債殖利率呈震盪，在美國今年經濟復甦的背景下，未來美公債殖利率下方空間有限，建議逢美國30年期公債殖利率震盪向下時，投資人可視自身投資風險屬性，放空長天期美債，或透過美債反向ETF做空。

以台灣知名的美債反向ETF為例，元大美債20反1（00681R）6月21、22、28日交易量皆放大，尤其6月21日因美國30年期公債殖利率一度跌破2%心理關卡，當日元大美債20反1收盤價滑落13.75元波段低點，交易量則大幅增加至逾900張。

元大美債20反1 ETF研究團隊指出，美國聯準會（Fed）準備討論縮減購債規模，市場普遍預期Fed將於今年第3季釋出縮減訊息，實際執行預期落在今年第4季或明年第1季，意即未來美公債殖利率將隨著Fed貨幣轉向而提升，儘管美債殖利率近期仍可能受通膨預期、非農就業數據等經濟狀況而影響，但向下空間有限。

由6月21日美國30年期公債殖利率跌落2%後不久便回到2.12%，可看出2%對於市場而言為美公債的重要支撐點位，殖利率單日差距約19個基點（1基點為0.01個百分點）波動劇烈，短期美債殖利率大幅震盪為投資人提供進場機會。

第一次QE尾聲2009年9月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議聲明稿表示，將逐步放緩購債步伐，並預計在2010Q1結束購債，統計2009年9月22日至2010年3月31日期間美30年公債殖利率上揚51個基點，美債反一指數同時期報酬率成長4.37%。

第三次QE尾聲2013年5月22日時任聯準會主席於聽證會表示，未來可能開始縮減QE，直至同年12月正式宣布QE縮減計畫，統計2013年5月22日至2013年12月31日期間美30年公債殖利率上揚74個基點，美債反一指數同時期報酬率成長10.57%。

元大美債20反1 ETF研究團隊表示，近期美國聯準會已釋出將討論縮減購債消息，意即本輪QE已逐漸步入尾聲，在預期未來美國經濟基本面持續轉好，貨幣政策將逐漸轉向引領長天期美債殖利率利率向上，建議投資人可評估自身風險屬性、適度布局美債反向ETF。

元大美債20反1 ETF研究團隊提醒，反向一倍ETF以追蹤「每日」指數報酬表現反向一倍為目標，而非該指數「一段期間內」累積報酬率之反向一倍，簡而言之，反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有反向型ETF之方式獲取累積報酬率。