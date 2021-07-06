一名服務於某大學的教授，因妻子長時間陪小孩出國讀書不在台灣，竟與自己的已婚指導女學生發展出畸戀，元配於108年7月返國，無意中發現小三寫給丈夫的多封情書，內文提到:「我是出軌了，肉體一樣沒有別人」，小三還寫信對她坦承婚外情，元配歷經打擊崩潰罹患罕見疾病，同時向法院提告，法官認定教授指小三侵害配偶權，判賠20萬元。可上訴。

根據判決書記載，教授的妻子向法官陳述，兩人結婚多年，小三為丈夫的指導學生，也是有夫之婦，明知教授為有婦之夫，趁她陪同孩子出國就學，長時間居住於美國、無法確切掌握丈夫與小三2 人行蹤之機會展開交往。

教授妻子還控訴，小三甚至公然將夫妻兩人的住所當自己家。直到自己於民國108 年7 月回臺灣就醫，才於同年8 月間於家中發現多張小三親筆書寫給丈夫的情書，其中寫道：「對了！我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人，對您來說您可是我出軌的人，愛上您後，我沒再愛上別人」、「肉體也一樣沒有別人，有的話那就只有我所虧欠的人，我先生」、「在等待小孩的時間想您」、「謝謝你那麼愛我，如此真切無私，我愛你，這是真心話，謝謝你…和你在一起，也是因為我的自私，我自私的享受不應該屬於我的美好。」、「若可以承諾，我下輩子當你的老婆…我依然戴著我們的戒子。」

讓正宮憤怒的是，小三曾在生病後主動寫信予正宮承認與丈夫外遇行為：「很冒昧寫信給您，覺得許多事情需要勇敢去面對…現在我將收到的唯一禮物歸還，以做個了結。同時也將老師的LINE及電話封鎖…我承認以前我錯了…」。

小三雖稱不會再與教授聯繫，實際上仍暗通款曲，繼續保持連絡，小三也還會看教授的畫展。正宮見兩人嚴重傷害她婚姻關係，因此憤而提告。

法官審理後認為，從教授與小三2 人間之書信及對話內容，依社會通念，可認為2人之交往，已逾越朋友間交往禮儀，不符合正常男女交往之互動，已逾社會一般通念所能容忍之範圍。根據一般生活上之經驗，正宮婚姻之圓滿狀態於斯時已受破壞，且已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度。

法官也相當同情正宮，認為正宮婚後對家庭盡心盡力，對於家庭照顧有加、責任感重大，更陪同子女離鄉背井至美國生活，總是犧牲自我成全家庭，知悉2 人侵害其配偶權後，夜夜難眠，難以接受，更因此罹患見疾病，2 人之行為對正宮傷害及打擊之嚴重程度，不言而喻。判2人連帶賠償正宮新台幣20萬元。可上訴。