【愛傳媒陳朝平專欄】截至7月5日為止，全台確診新冠肺炎患者15061人，確診死亡人數689人，確診死亡率為4.57%，「愧登」全球第10名。

確診死亡率高於台灣的九個國家，分別第1名葉門19.67%，依序為秘魯9.39%、墨西哥9.22%、蘇丹7.53%、敘利亞7.33%、埃及5.76%、索馬利亞5.19%、波士尼亞4.71%、和第9名的厄瓜多4.69%。

確診死亡率領先台灣的9國，無一不是醫療水平遠較台灣低落的開發中國家，確診死亡率高，猶有可狡辯的託辭，台灣指揮中心的卸責說詞，則是確診死亡者，年齡高且多有慢性病？

難道，其他國家的高齡人口就沒有慢性病嗎？其他醫療水平和台灣旗鼓相當的已開發國家，他們的高齡且患有慢性病的人對新冠肺炎有較強免疫力，確診後不易死亡？

此外，接種AZ疫苗的死亡人數節節上升，指揮中心也是含糊其辭。

根據統計，世界各國中有接種AZ國家，接種死亡率挪威最高為百萬分之44、英國百萬分之24、法國百萬分之17.9、義大利與奧地利百萬分之7、德國百萬分之6.5。

至於台灣，從6月15日起施打日本捐贈AZ疫苗，到7月1日止，總計有1102376人，施打AZ後的死亡通報數為279人，施打AZ的死亡通報率為萬分之2.53，也就是百萬分之200.5！這個數字，也可能創下了接種AZ疫苗致死率的世界紀錄！

接種疫苗，沒有完全無副作用的紀錄、也沒有零死亡的前例。可畏的是，指揮中心迄今講不出一個讓人心服的理由，更可畏的是，日本不久前才宣布加碼贈送台灣100萬計AZ疫苗，咱們媚日舔日的政府大員還忙不迭地對日本鞠躬致謝，絲毫不知禍之將至？！

確診死亡率、接種AZ疫苗死亡率，雙雙攀高，指揮中心無言以對，私心揣測，或許台灣以往的公衛統計，一如今日指揮中心，既非專家從事，也都是虛應故事，因此，遇事，說不出道理，也拿不出數據和證據。

再說，日本不打自製OEM的AZ疫苗，卻慷慨捐贈台灣？台灣採購AZ疫苗，不向英國原廠採購，卻向南韓、泰國代工廠進貨，且不出示原廠證明？AZ曾與台灣談代工，台灣拒絕，卻甘願去買代工水平較我為差的泰國AZ疫苗？

我方採購或是台積電關說莫德納疫苗，毫無障礙，授權民間組織採購的，卻是「障礙重重」的BNT疫苗？大陸疫苗，物美價廉，卻不讓進口？採購的疫苗，有利可圖，再高的接種死亡率，也不在乎？這些疑問，不知何時可以釐清？

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署截圖。

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