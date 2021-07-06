【愛傳媒葉元之專欄】看了經濟部回給新北市政府的公文，真是非常火大，這真是一個官僚不接地氣、鬼打牆的指揮中心。

自從行政院開放美食平台外送員可打疫苗後，我就收到很多餐廳、速食業自聘外送員的陳情，認為工作性質和美食外送員一樣，應該也可列為第七類疫苗施打對象。當然我們都有請市政府向中央反映，喊了半天都沒什麼用。

陳時中對此曾回應，第7類人員由主管單位列冊，未納名冊的民眾可向主管單位反映，「有需要的話可以再報上來，指揮中心無法瞭解每個行業。」

高手！陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。

餐廳的主管機關就是經濟部，事實上，新北市政府經發局在6月底就曾發文給經濟部，建議各公司行號自雇送貨員、司機，應列為第七類施打對象。

但經濟部並沒有要轉知CDC的意思，在給新北市政府的回函中，只是重述中央疫情中心已將「運輸與倉儲業者」列為第七類，而且加了一句，這是歸交通部管。

這不就是鬼打牆嗎？

陳時中請民眾若覺得有施打疫苗必要，可向主管機關（經濟部）反映轉報CDC，可是主管機關收到民眾需求後，卻只是重述CDC現行的規定。這麼不接地氣的防疫機關，防疫怎麼會好？真的是爛政府！

此外，美食平台的造冊也很奇怪，有新進外送員向我陳情，「我是剛加入的外送員，現在也有外送，但公司說只有6月24日之前接過單的才能造冊。」

難道，只有6月24日前接過單的外送員才有染疫風險，6月25日後加入的外送員自帶金剛不壞之身？向我陳情的外送員是一個媽媽，本來在金融機構上班，受疫情影響，現在無薪假在家帶小孩，所以才去兼做外送員。

在三級警戒的生活中，所有外送員都是穩定社會運作的重要力量，應該不分行業及年資，都獲得一定保護。

希望中央大員們多能了解基層的心聲，多接地氣，趕快將同性質的行業納入吧！不要老是坐在辦公室防疫，任由官僚機構互推責任。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者提供。

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