【愛傳媒黃珊珊專欄】5月14日，台北設立剝皮寮快篩站找到病毒；7月1日，台北再與各大醫院合作精進，用PCR精準攔截病毒。

大家還記得嗎？當初我們台北市啟動快篩站，是因為疫情爆發，PCR速度趕不上病毒傳染速度，因此採取「先快篩、再PCR」戰術，也就是讓大家先等15分鐘，粗略知道自己有無確診，要是快篩陽，就先送防疫專責旅館隔離，這個方法是在避免民眾在等PCR報告時間，間接成為傳染者。

而現在不同了，為了縮短PCR報告等待時間，事實上我們早在1個月前就開始，就迅速擴充PCR篩檢的設備以及加強人員訓練，並靈活運用在7月1日啟動的批發市場專案。

台北市從7月1日開始，短短3天內，共篩檢1萬3607人，我要特別謝謝聯合醫院、亞東醫院和台北榮總團隊的幫忙與支援，讓這次的大規模篩檢計畫順利完成。從動線規劃到後送檢體，每個流程都得經過精密的安排。

最後，我想告訴大家一個好消息，台北市將開放7家醫院提供免費的PCR篩檢，只要透過各家醫院的網路掛號系統進行預約，並在預約的時間到現場篩檢，大家就不需要再頂著大太陽排隊，請大家一定要多加利用。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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