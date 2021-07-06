胡同燒肉與店「菠蘿麵包BOLO PAN」聯名推出的「和牛漢堡肉菠蘿麵包」，可以有「二吃」。（圖／橘焱國際）

胡同燒肉攜手「屋頂上的貓」創聯名品牌「胡同裏的貓」，推出冷凍調理包。」。（圖／橘焱國際）

「胡同裏的貓」推出的安東雞韓式年糕」冷凍調理包，刻意將韓國國民美食與年糕搭配，目的是讓年糕吸附醬汁。」。（圖／橘焱國際）

「胡同裏的貓」的新品「椒麻蔬菜水梨葛條牛小排」，為雲南風味的美味。（圖／橘焱國際）

跨界聯名就是「潮」！時尚界流行跨界，餐飲業也跟進，欲藉跨界引領「食尚」並誘客。為提供居家宅食或「自煮管理」的吃貨有新選擇，胡同燒肉網購電商平台「胡同線上商城」

推出二款聯名美食新商品，一是與知名麵包店「菠蘿麵包BOLO PAN」合作，以胡同製作日本宮崎和牛漢堡搭配BOLO PAN的菠蘿麵包的「和牛漢堡肉菠蘿麵包」每組原價596元，特價499元。另一則是攜手超難訂位的私廚「屋頂上的貓」推出聯名品牌「胡同裏的貓」，並推出「椒麻蔬菜水梨葛條牛小排」與「安東雞韓式年糕」兩款冷凍調整包，組合價預購特惠990元（4包），購買兩組以上免冷凍宅配運費。

胡同與知名連鎖麵包店「菠蘿麵包BOLO PAN」合作推出的「和牛漢堡肉菠蘿麵包」亦搭上「二吃」食尚列車，提供吃貨雙重美味，「第一吃」為以經典「冰火菠蘿油」，外酥香甜、蓬鬆柔軟的熱呼呼菠蘿麵包，夾入冰涼紐西蘭進口奶油，冷熱交替的香濃風味是最美味的下午茶選擇。「第二吃」則是夾入和牛漢堡排讓美味加倍。

「和牛漢堡肉菠蘿麵包」中漢堡排所用的牛肉，來以飼育和牛聞名的宮崎縣，標榜嚴選香草等飼料餵養長大，和牛漢堡排在煎烤後多汁鮮甜，放入菠蘿包內再夾入紐西蘭進口奶油，多層次的超邪惡美味，擄獲大人小孩的味蕾。

胡同與「屋頂上的貓」聯名品牌「胡同裏的貓」，首波推出限量500組的雲南風味的「椒麻蔬菜水梨葛條牛小排」，以及韓國經典美食「安東雞韓式年糕」共二款冷凍調理包，每組牛、雞各二包，四入原價1080元，特價990元，購買兩組以上免冷凍宅配運費，直接現省運費200元，另也可於全台胡同門市自取。

避免食物相互影響風味，「胡同裡的貓」調理包的食材皆採個別分裝。「椒麻蔬菜水梨葛條牛小排」提供可冷食與熱食兩吃，精選胡同牛小排，口感清爽的葛條，以及集結洋蔥、杏鮑菇等蔬菜包，增添風味的蛋絲、黃瓜絲、芝麻、花生等皆分別包裝，別於一般調理包混合食材包裝，強化風味呈現。

熱食加熱程序簡單，將解凍後的湯包與葛條一同加熱六分鐘後，再將牛小排放入汆燙即可，最後撒上花生、芝麻、蛋絲增添風味，半生熟牛小排口感軟嫩，再搭配獨家特製椒麻醬汁享用，豐富香氣與口感引人入勝。冷食的吃法，，僅需要讓湯包退冰至冰沙狀，再將加熱後的葛條泡製冷水後瀝乾，加入燙熟的牛小排，以及解凍後的蔬菜包、蛋絲等即可享用冰涼滑順的暢快美味。

「安東燉雞」是遊韓國必吃的國民美食，也是韓國地方媽媽都會煮的一道菜，「胡同裡的貓」此次推出「安東雞韓式年糕」則是將安東燉雞搭配年糕享用，挑選能吸附較多醬汁的中空型年糕，使大量蔬菜與雞肉燉煮而成的醬汁能完美附著於年糕，在享用年糕時有著更豐富的層次感，另外搭配黑木耳、甜豆與蔬菜，多重色彩的視覺搭配食材本身的美味，是一道色香味俱全的創意料理。簡單的覆熱方式只要先將解凍的安東雞即時包煮滾後，再將於室溫解凍3-5分鐘的冷凍年糕放入鍋中小火煮5分鐘即可品嚐。