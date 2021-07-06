石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+的原油產量談判仍然陷入膠著，美國白宮發言人周一表示，拜登政府將推動該組織達成「折衷方案」。

在上周五阿拉伯聯合大公國反對現行之減產協議延長8個月之後，OPEC+成員國部長周一取消了相關協商。四名OPEC+消息人士向路透社表示，在達成協議方面，沒有取得任何進展。

世界主要產油國無法就產量安排達成共識，周一布蘭特期油勁揚1.3%，漲破每桶77美元大關，為2018年以來首見，收在77.16美元。紐約期油電子盤收漲1.56%，為每桶76.33美元。受美國獨立紀念日補假影響，期油交易提前收市。

部分分析師主張OPEC+無法達成增產協議，油價可能進一步走高，上看每桶80美元，但也有一些分析師提出警告，如果這些產油國無法解決內部分歧，就可能為了搶占地盤而爭相擴產，最終將導致油價崩跌。

白宮發言人發布聲明表示，美國正密切關注OPEC+談判及其對全球經濟從新冠疫情中復甦的影響。美國並非談判的一方，但拜登政府一直在與相關國家接觸，並敦促其達成折衷方案，使提出的增產計畫得以推進。

原油價格已經升至2018年來新高，加劇對通膨的擔憂。拜登將帶領美國經濟從新冠疫情造成的衰退中復甦列為其施政的首要之務。其官員表示，穩定的油市才能支持美國經濟復甦，並實現美國政府的目標，提供負擔得起且可靠的能源。

因新冠疫情重創原油需求，OPEC+去年就前所未見的減產目標達成協議，同意聯手減產近1000萬桶/日，相當於全球產量約10%。如今隨著各地逐步解封，目前的減產量已縮小至約580萬桶/日。

消息人士表示，阿拉伯聯合大公國上周五雖接受沙烏地阿拉伯和其他OPEC+成員國提議，於2021年8月至12月分階段提高產量約200萬桶/日，但反對在未調整該國目前的基本產量下，將現行的減產協議期限從原定的4月延後至2022年底。

OPEC+消息人士周一表示，阿拉伯聯合大公國的立場仍未改變，由沙烏地阿拉伯和俄羅斯主持的「聯合部長級監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committtee）需要更多時間討論這個議題。