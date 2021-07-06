儘管馬來西亞實施行動管制令，凱美(2375)受惠於終端客戶需求強勁，6月合併營收7.23億元，月增2.41%，再創單月歷史新高，凱美集團的旺詮馬來西亞廠區目前以60%人力維持運作，凱美預估，馬來西亞行動管制令影響低於10%，由於部分產業開始出現大量需求，第3及第4季需求應不低於第2季。

終端需求強勁，降低了馬來西亞行動管制令及大陸地區限電衝擊，凱美6月合併營收為7.23億元，月增2.41%，年成長98.3%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為21.22億元，季增23.66%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為38.4億元，年成長89.72%。

就各產品來看，電容產品6月合併營收為2.35億元，月增10.7%，年成長31.5%；電阻產品受到馬來西亞行動管制令影響，6月營收為4.33億元，月減3.2%，年增19.5%；風扇產品6月營收為5350萬元，月增18.9%，年增122%。

展望下半年，凱美表示，儘管IC供應不足已造成許多客戶延遲部分出貨，影響層面持續擴大，且電阻生產略受馬來西亞行動管制令影響，加上大陸各地陸續實施限電，衝擊到鋁箔生產，讓原已處於供給吃緊的鋁箔缺口進一步擴大，但部分過去受到疫情影響而停滯的產業開始出現大量需求，第3季及第4季需求應不低於第2季。

目前旺詮馬來西亞廠區以60%人力維持運作，凱美接手旺詮時，平均每月產出約180億顆到200億顆，5月已提高到285億顆，整體而言，交貨速度仍比過去1年多還快，凱美預估，馬來西亞行動管制令對集團電阻產出量影響低於10%。

凱美表示，由於大陸持續限電，材料短缺不斷惡化，電解電容產品不得不汰除部分訂單，以鞏固優質客戶；而馬來西亞電阻廠則因拉長封城，產出缺口也只能以盡力優化大陸各廠效率來應對，以確保產品交期。