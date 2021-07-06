跟大雅、神岡、豐原、北屯相鄰的潭子區，是連台中人都不常去的小鎮，但其實潭子區隱藏不同的景點文化，可以安排成一日遊的行程，像是古蹟文物、觀光工廠、登山步道，當然美食小吃也都有，喜歡騎車的推薦去潭雅神綠園道，用自行車的速度認識潭子區，快把你喜歡的景點美食納入一日遊的行程裡吧~

台中潭子區｜新田登山步道

階梯式的新田登山步道，也是台中的人氣步道之一，步道採環狀路線任選一條都能繞回原點，沿路都有設置觀景台、休憩涼亭，視野相當開闊，假日來這散步運動也很愜意，是台中近郊登山的好去處。

台中潭子區｜誠實蛋餅

純手工的天然蛋餅，留著食材原先的色澤，才會看到店內的蛋餅皮與市面上的不太一樣，粉紅色餅皮是火龍果製、粉紫色餅皮則是紫薯製，每日的餅皮是隨機的，就看你運氣遇到什麼口味的餅皮囉！蛋餅的餡料包好包滿非常豐富，份量是一般蛋餅的兩倍多，Q彈的餅皮、簡約清新的環境，絕對是你早餐約會的好選擇。

IG @_____vvy_____（圖／ReadyGo提供）

IG @ken_19940401（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市潭子區興華一路293號

電話：04-2535 6903

營業時間：6:30~14:30

台中潭子區｜潭子國小日式宿舍彩繪牆(修復中)

潭子國小的校舍建築形式為傳統日式建築，十幾幅超大3D的復古場景，仿佛能穿越時空回到五、六零年代，雖然彩繪巷在全台灣已遍布多處，但潭子國小的彩繪牆色彩飽和度卻是最吸睛，近期因台中市希望活化當地觀光，重新整修了一翻，到時開放可以再前往拍照唷~

IG @ivy925520（圖／ReadyGo提供）

台中潭子區｜寶熊漁樂碼頭

全球首座釣魚主題的園區「寶熊漁樂碼頭」是個寓教於樂的親子景點，能讓民眾體驗虛擬釣魚、親子DIY、3D劇場以及巨無霸旋轉釣魚機來落實海洋教育，學習釣魚、釣具的小知識，除了巨無霸釣魚機必拍以外，藍白外觀的大門營造濃濃的地中海風情，是假日親子出遊的最佳首選！

IG @ann.eating（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市潭子區中山路三段11號

電話：04-3501-3338

營業時間：10：00 ~ 17：30 週二公休

票價資訊：200元 (3歲以下、身心障礙者免門票) 門票內含專人導覽、3D海洋劇場、50元抵用券2張

台中潭子區｜淺嚐時尚料理廚房

潭子區知名的簡餐店，庭園式的造景猶如走進小木屋的後花園，菜色多樣位置也很寬敞，適合家族聚餐。人氣必點三杯鮭魚，千萬別錯過，餐廳備有停車場，開車前來也很方便喔~

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地址：台中市潭子區雅潭路一段51號

營業時間：11:00 – 14:00 17:00 – 21:00 週二公休

台中潭子區｜摘星山莊

座落在潭雅神自行車道旁、潭子工業區內的摘星山莊，是台灣十大民宅之首，耗時九年才完工，已經超過百年歷史，四合院的傳統建築，在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪以及結構上，都有相當精緻的表現，也被市府認定為古蹟，若要入內參觀得先預約申請喔。

IG @4_tung（圖／ReadyGo提供）

IG @kakuei_kuo（圖／ReadyGo提供）

地址：臺中市潭子區潭富路二段88號

營業時間：週三至週日，09:00-18:00

台中潭子區｜新田落羽松夢想莊園

這片落羽松地主目前沒有對外開放，但因為大片落羽松實在太美，民眾都到對面的小路民宅前拍攝，或是到對面山頭遠眺整面的落羽松，也非常漂亮。莊園對面要上山的路較小條，建議步行，不用3分鐘就能抵達囉~

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IG @lilianwang_tw（圖／ReadyGo提供）

台中潭子區｜獵犬不打獵

台中以黃金獵犬為主題的寵物餐廳，獵犬不打獵裡頭住著10隻黃金獵全犬和一隻臘腸狗，總是熱情的迎接每位客人，10隻一起飛撲真的超療癒！好客的她們撒嬌、摸頭樣樣來，因為是寵物餐廳也可以帶自己的毛小孩來與他們相伴，感受被黃金獵犬包圍的幸福感。

IG @karenahuang57（圖／ReadyGo提供）

IG @yang__kai（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市潭子區大德北路8號

營業時間：週四-週日 11:00 – 19:00

(本文由 ReadyGo 提供)