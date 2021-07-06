美國資訊科技公司Kaseya執行長今天表示，以他們公司為核心的一場網路勒索軟體攻擊行動，波及全球約800至1500家企業。

路透社報導，Kaseya執行長沃柯拉（Fred Voccola ）在訪談中表示，很難去評估2日這場攻擊的確切影響，因為受波及的主要都是Kaseya客戶的客戶。

Kaseya總部位於美國佛羅里達州，是一家向IT外包業者提供軟體工具的公司。部分企業規模過小或不夠大，沒有自己的科技部門，就會把相關後台工作交給IT外包業者處理。

而Kaseya所提供的工具之一2日遭駭客發動勒索軟體攻擊，在全球五大洲造成數以百計企業癱瘓。儘管受波及的多為小型企業，諸如牙醫診所或會計事務所等，影響在瑞典卻更有感，數百家超市因收銀機無法作業而被迫關閉，在紐西蘭，幼稚園和學校則被逼下線。

宣稱為這次攻擊行動的幕後主使，已要求7000萬美元贖金（約新台幣19.7億元）來恢復那些受影響企業的資料。

根據紐西蘭政府電腦應變中心（Computer Emergency Response Team），駭客來自一個稱為REvil 的駭客組織。

美國聯邦調查局（FBI）說，REvil也與上月全球最大肉品加工商之一JBS遇駭事件有關，導致JBS支付價值1100萬美元（約新台幣3.1億元）的比特幣贖金給駭客。

法新社報導，牛津大學網路安全教授馬丁（Ciaran Martin）表示，儘管受創的全貌仍不詳，本月2日的這場事件「或許是史上最大一場勒索軟體攻擊」。