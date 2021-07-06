才剛開學把上就要放中秋假期，真的是太令人舒爽啦！趕快跟三五好友約起來去烤肉、賞月、喝酒喝到吐，但想跟兄弟出去總是要先按奈好另一半的心情，你才能快樂出遊，中秋節就買個禮盒讓另一半跟姐妹去開箱，這時候就是你出去的好時機啦！可是⋯要買什麼給另一半才能讓她心花怒放，看下去就對了。

懷念系列

(圖／BEEMEN蜂報提供)

說到中秋節果然就是一些經典不敗的蛋黃酥或是其他口味有包一整顆蛋黃的酥系列，不管是芋頭還是豆沙，中秋禮盒一定要有圓滾滾的蛋黃在其中，當然近期因為流沙相當熱門，所以流沙蛋黃酥也超棒，這種懷念系列超級適合買來給另一半帶回家，讓他跟家人慢慢聊。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

貓茶町茶香三國誌-蛋黃酥

木柵一間茶味香濃的茶舖，光是跟查相關的甜點就多到數不清，不使用冷凍蛋黃以及許多師傅的堅持，三種茶豆沙蛋黃酥的香氣無人能敵。

店家詳細資訊：

地址：台北市文山區保儀路117號（創始店）

電話：02 2937 6800

冰涼系列

中秋節禮盒不一定要吃傳統糕點，蜂編小時候對中秋節的印象就是可以吃到冰淇淋月餅，又冰又香甜，甚至禮盒數就超過五種以上，冰涼系列是絕對沒有不好吃的狀況，不但感覺高檔又討喜，還有小時候滿滿的記憶（只有妳）。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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元祖食品-中秋雪餅系列

(圖／BEEMEN蜂報提供)

元祖的雪餅應該可以說是中秋節的元老級，不管是Q彈的麻糬外皮還是日式煎餅皮，都帶著幸福的滋味，今年還推出新的口味，讓大人小孩都被擄獲。

店家詳細資訊：

地址：台北市中正區信義路二段287號（信義旗艦店）

電話：02 2394 3118

手作系列

網路世界越是發達，這種手作又能拍出網美照的最新款，完全把女人心都凝聚在一起，現在不只是彩虹的，還有許多卡通角色被放在上面，光是要買哪家的造型月餅，蜂編都猶豫好久，無法下決心，不再只有包裝可愛，吃下去也幸福感倍增，這種買來送給另一半，讓她帶著去找姐妹，不但讓她感受到你的愛，還可以清閒好久找兄弟！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

你好女孩-造型螺旋酥

(圖／BEEMEN蜂報提供)

堅持手作的一個人工作室，雖然開在台南，但因為宅配很方便所以訂單一下就爆滿，這種可愛到翻過去的迪士尼角色的造型螺旋蘇，看到照片就先尖叫三聲，而且各種圖案讓人不知道會拿到哪種更令人興奮，完全就是先佔滿手機記憶體。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家詳細資訊：

（此為宅配甜點，聯絡店家可直接點IG聯絡）

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)