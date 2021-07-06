來去關島打疫苗，雄獅旅遊率先展開關島直航布局，首班直飛航班長榮航空BR20上午09：00自桃園機場起飛，當地時間14：55抵達關島。分析首航班機旅客資料，發現年齡49歲以下，也就是「第11類」族群佔比近73％，疫苗選擇則是以需要施打兩劑的莫德納及輝瑞為主。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，今日參加關島機加酒的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為最大宗，各佔21.1％，整體而言，49歲以下族群佔近73％，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

疫苗選擇部分，有多達38％旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34％及嬌生疫苗23％，另有3％旅客選擇本次不施打疫苗，游國珍指出，根據統計資料顯示，大多數旅客在只施打一劑疫苗的條件首航之下，未必會以嬌生疫苗為首選。

游國珍說明，雄獅旅遊首波7月6、10、14、18日出發的5天4夜團，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天行程收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天之預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人；7月27日及8月2、8日推出的7天行程，總報名人數約300人，仍持續進單中。10個趟次若全部銷售完成，大約1489席機位。

雄獅旅遊表示，目前關島的餐廳、商店以及各大景點皆已經陸續開放，針對自由行的旅客，建議可以選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。