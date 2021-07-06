最近受到網友熱議的節目《大嘻哈時代》你看了嗎？海選階段時，在眾多的參賽者之中，就有一位「女 Rapper」憑藉細柔嗓音、嗆辣歌詞和亮眼外貌引起大家的關注，而她正是 JKF 女郎「瑪娜」！

上個月，瑪娜在 IG 上發布了與音樂人 Kenny C阿岫一起合作的浪漫新歌「SUNSHINE」，不但共同包辦詞曲創作，還在 MV 中展現勾肩、深情對視的甜蜜互動。有別於先前較為強悍的 Rapper 形象，這一次，瑪娜用她的甜美嗓音，從女性視角出發，唱出一段段溫柔的旋律，讓人看見她不一樣的面貌。

事實上，瑪娜在參加《大嘻哈時代》海選前，為了不讓身邊好友擔心，便隱瞞了自己報名參賽的事，她也坦言，有沒有得名不重要，對她來說都是一個過程、一段經歷，無論如何，之後都會一直做音樂，把力氣用在未來的作品上，回饋所有喜歡聽她唱歌的人。

留有一頭金色短髮的她，還有著一雙電力滿點的大眼，過去「黑長直」的造型也充滿魅力，除了長相美豔外，她的姣好身材也是外界關注焦點。即便 151 公分的個子相當嬌小，仍靠著各種惹火打扮、酷帥潮衣，散發出強大的女王氣場！

在今年舉辦的第二屆「百大女郎頒獎典禮」上，她也以一席高衩長禮服現身，搭配俏麗短髮和一身白皙肌膚抓住眾人目光，典雅不失性感的模樣，讓網友更加沈迷於她的百變魅力。

(本文由 JKF 提供)