相信大家都對百萬女神「許薇安 Vivi Hsu」不陌生，台灣過百萬的女神有幾位，你不認識她的話就真的太過分了欸！不但臉蛋甜美、身材姣好整個超不科學，眼睛雪亮，散發著柔情的神韻，皮膚白皙、鼻子高挺，讓她的臉蛋整體直接刷高分，笑起來甜美無敵，身材更是沒話說，前凸後翹、傲乳堅挺吸引人，看了心情直接放晴，就是要有這種等級的美貌才能被稱作女神啊！說話直接一點也不會讓人不喜歡的個性，也是大家喜歡她的原因之一。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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新一代健美女神「許薇安 Vivi Hsu」在疫情期間也絕對不會讓你感到無聊，反而在家能心花怒放的時光更多拉！最近接到新任務是《姐姐妹妹宅起來》主持棒的她在一個平台上就是要跟大家一起聊天，不但攜手帶上自己的神顏值姐妹（而且每一集都不一樣喔！）而且因為是直播節目大家可以一起參與女神的話題，能看到女神這麼直爽的每一個瞬間，直播的時候也會有很多小福利可以送給每一次都有跟上的粉絲！是不是大家也跟蜂編一樣開始期待每一個禮拜的女神時光了呢，還不快點來跟女神一起嗨！

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)