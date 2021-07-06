台灣因本土疫情爆發，第三級警戒延長到7/12，但近期有趨緩現象，部分夜市已恢復營業，吸引不少悶壞的民眾跑出門透氣，對此本土劇男演員唐豐看不下去，昨（5日）在臉書粉專開罵：「現在的人到底怎麼了，散播病毒散播愛？？還是覺得染病沒差，反正有疫苗有醫護人員？？」

唐豐連續重複三次「現在還沒解除三級」，直批出遊的民眾是不是看不懂非重大事情請不要出門的意思，「到戶外郊遊！漁港買魚！夜市閒逛！是想死還是想害人死，或是想讓醫護累死。又不是工作，也不是就醫，更不是家人出事，是出去玩、散心、放鬆…………」他無奈地表示，這些人為何不好好待在家裡陪家人、修復兩性關係、培養親子情感，跟自己獨處很困難？撂重話「若大家真的想一直三級，那就都出去玩吧！但就不要怪沒工作、怪政府不解封。」

唐豐沒好氣的說，現在大家都很想出門，但要先評估大局，不要跨區閒逛，認為違反的人應該要關起來處罰，「大家現在都沒工作別鬧了，再亂跑就封城」喊話自由的原則是自律，不是放縱的藉口。

文章po出後，獲得不少網友認同，紛紛留言：「說的對！讚」、「真的是本日最中肯啊！」也有人表示如果疫苗夠就不會害大家如此緊張，如要透氣可到樓上空曠的地方，唐豐回應：「沒錯，加油！我有的朋友是到自家頂樓，我覺得還不錯。」

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