老鷹原本總教練皮爾斯在3月2日因為當時球隊戰績僅14勝20敗導致被拔掉兵符，球團緊急找來經驗豐富的麥克米蘭臨時掛帥，沒想到麥克米蘭不但幫助老鷹闖進季後賽，而且還一路高歌猛進，險些就能在暌違60年之後再次闖進總決賽，因此球團決定將麥克米蘭扶正，並且與他簽下4年合約，期盼能重現昔日榮光。

麥克米蘭臨危授命進駐亞特蘭大之後，帶領老鷹拿下27勝11敗，將這隻幾乎是被人人喊打的球隊最終以東區第5的戰績晉級季後賽。

麥克米蘭將老鷹打造成一支能攻擅守的球隊，季後賽首輪4比1淘汰黑馬尼克，緊接著面對東區戰績最佳的七六人，老鷹在大戰7場後4比3擊敗恩比德坐鎮的費城大軍。

來到東區決賽打完前4場雙方戰成2比2平手，此時公鹿頭號大將阿提托康波受傷，本應是老鷹最佳契機，沒想到當家球星崔楊也受了傷，因此在少了指揮官的情況下連吞2敗，2比4遺憾收場。

現年57歲的麥克米蘭，球員時期都待在西雅圖超音速(2008年搬遷至奧克拉荷馬改名雷霆)，1998年退休，先後擔任過超音速、拓荒者與溜馬總教練，去年8月26日與溜馬分道揚鑣，擁有16年NBA總教練執教經驗的他，今年3月接掌老鷹兵符，經過4個月考驗後今日正式扶正。

老鷹總管舒倫克表示，「我們一起共事了4個月，彼此之間建立了良好的默契，好高興他能以總教練身分繼續帶領著球隊迎接未來挑戰。」

麥克米蘭說，「我本季在亞特蘭大的教練生涯是成功的，我要感謝上帝，期許接下來還能幫助球隊打出屬於自己的球風。」