土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）來台發展演藝事業，並在2015年與台灣女孩陳錦玉（Rynne）結婚，並育有一對女兒，總是樂觀、正能量的吳鳳，近日則坦言思念家鄉、有點憂鬱，吳鳳感性說，其實他可以回土耳其和家人團聚，也可以回去打疫苗，而吳鳳也透露，他沒有回土耳其的原因。

吳鳳在臉書透露，他幾乎每天都會和遠在土耳其的妹妹視訊，吳鳳感性說：「我從她的聲音中發現她多想念我們，其實我也第一次這麼久沒有回家鄉」，吳鳳表示，妹妹和女兒聊天時，她差一點就要掉眼淚，吳鳳則在旁邊觀察妹妹，兄妹都很想念對方，但卻因疫情讓他們無法團聚。

妹妹還語重心長地告訴吳鳳：「哥哥拜託讓女兒們學好土耳其話，不讓她們忘記我，多介紹她們的姑姑，我很愛她們，等你們回來」，讓吳鳳不禁感嘆：「其實我現在可以出國去找她，也可以回去打疫苗」，但他想到，台灣正在過辛苦的日子，他要在這裡和大家一起面對，吳鳳想等疫苗跟疫情結束的時刻，不給防疫人員多餘的壓力。

吳鳳更透露，如果台灣開始接受國外旅客，吳鳳立刻要請妹妹來台灣找他，吳鳳最後則在文末坦言：「最近有點憂鬱，但是我有信心。未來會好，妹妹我愛你，請等我們」，吳鳳發文讓網友看完都紅了眼眶，紛紛留言鼓勵吳鳳，期待疫情趨緩，家人早日團聚。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

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