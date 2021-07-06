北市三大市場爆發群聚感染，截至目前已累計232人確診。對此，腎臟科名醫江守山認為，三大市場恐怕另有感染源，建議指揮中心應對食品加工廠進行篩查，若真有感染源存在，確診個案就會如野火燒不盡，春風吹又生。

江守山昨（5）日於個人臉書粉專《江守山醫師》分析，所有人都假設三大市場的感染源是因確診者到市場採買感染了攤商，攤商再進而傳染給更多的攤商，造成多人確診的局面，因此只要把市場清零、篩檢完畢就能解決問題。

江守山認為，三大市場恐怕另有其他可能的感染源，自疫情爆發以來，英國、法國、西班牙及美國食品加工鏈，就曾爆發嚴重群聚感染。他以美國「泰森」肉品工廠為例指出，3個加工廠各有500人確診；美國最大豬肉生產商「史密斯菲爾德食品」，位於南達科他州的工廠，也有240名員工感染。另外，全球最大肉品大廠JBS，也因為科羅拉多州牛肉工廠爆發50名員工確診後，宣布關閉該廠。

江守山指出，食品加工廠存在5個風險，包括人員密集無法保持社交距離、環境吵雜講話需要大聲，導致飛沫噴濺、現場溫度較低、工作檯常常是不鏽鋼工具，利於病毒長期存活，且通常使用大量移工。

江守山建議，指揮中心應對食品加工廠進行篩查，若這是可能感染源之一，而我們又只篩檢市場，恐會導致確診個案如野火燒不盡，春風吹又生。

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