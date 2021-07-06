專業伺服器機殼廠勤誠(8210)在營收創新高的基本面利多下，今早開高挑戰季線反壓。

勤誠6月合併營收為新台幣8.42億元，月增14.6％，年增25.7％，創單月歷史新高；第二季營收突破23.38億元，季增28.6％，年增6.3％，改寫單季歷史新高；累計上半年營收為新台幣41.57億元，年增17.6％，亦為歷年同期新高。三大法人近期以自營商買進較為積極。

勤誠表示，6月受累於新台幣匯率影響，營收動能受到抑制，若以美金計價，則為年增35.6％的強勁成長力道。伺服器市場需求持續暢旺，勤誠預期今年中美兩大區域客戶營收貢獻皆將較去年成長，美系客戶成長力道尤為強勁。而面對供應鏈吃緊的態勢，亦已對此積極展開應對措施，致力提升訂單達交，勤誠全年營運可望逐季成長，目標維持營收年增雙位數。

勤誠表示，今年全球市場動盪加劇，缺料、航運、通膨、疫情等所帶來的不確定性尚未結束，雖然對下半年的展望依舊保持樂觀，但仍審慎關注後市發展，密切掌握訂單變化及市場挑戰，即時因應及調整，確保營收獲利穩健發展；公司亦將持續加強各項防疫措施以機動因應疫情挑戰，確保整體營運不受疫情影響。