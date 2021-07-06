新竹市長林智堅6日上午接受電台專訪，針對是否可「微解封」表示，這是國人的期待，但需遵造中央指示，最重要是中央指引、全國一致。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅6日上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，針對12日中央有無可能宣布的「微解封」表示，微解封是國人的期待，因為自5月19日至今已52天了，到12日就58天了，大家一定都會有期待但仍需遵照中央指示，最重要是中央指引、全國一致。

林智堅說，新竹市的餐飲業跟全國一樣，都受到很大影響，疫苗普及率與覆蓋率還不夠的話，要恢復正常生活很難，他目前沒有接受到行政院希望以分區微解封的說法與通知，但大家不如想一想12日若確定要微解封了，現階段要怎麼做。

竹市的做法就是加快施打效率，中央核撥分配額，地方就趕快打完。目前新竹市的疫苗接種覆蓋率已達12％，超過全國平均，如果中央分配的疫苗夠，他有信心竹市到7月底，全市的覆蓋率可達15％至20％，只要覆蓋率夠，解封當然就更有條件。

林智堅指出，其它地方有傳出對疫苗分配額爭執的聲音，他是從來都沒有去對疫苗數量配額向中央爭執，他認為，重要的是施打率而非分配額，與其爭取疫苗，不如有疫苗就趕快打，增快施打率，「來了就打，打完再要」，像是竹市9大施打站就是可以很快接種的原因。

但他也不忘向中央建議表示，疫苗分配其實可以用人口數做匡列，像竹市18歲以上有36萬人，這36萬就是總額，若是打完總額，中央就應該再核撥，地方打完，中央就繼續發，這樣很快就可以打到年輕人，而其它若有慢慢拖的縣市，其民眾就會向其政府施壓，這樣全國的施打率就會提高，全國覆蓋就會跟著升高。

林智堅表示，民眾對於疫情、對防疫、對疫苗都會有不一樣的聲音，難免都會有抱怨，這都無可避免，像是怎麼不趕快往年輕、正在賺錢的族群開打？其實這部分中央今天稍早已與地方政府開會，針對疫苗預約系統討論，這就是為了因應疫苗往下打所做的準備，相信在有秩序施打的情況下，年輕人很快就能打到。

此外，竹市也沒有「殘劑」的問題，竹市每天下午4點就會盤整，把剩下的殘劑往下通知造冊民眾前來施打，這樣也就不會有打電話打到手軟、爭搶殘劑的問題。

另，此波疫情讓民進黨受到衝擊，2022年的選舉情勢是否受到影響？林智堅說，身為執政黨的一份子，從事政治工作者，最重要的是危機處理，處理的好，危機就變轉機，像是之前苗栗科技廠的群聚危機，當時市府與竹科管理局合作做專案快篩，就化解那次的危機，如何緊急應變非常重要。