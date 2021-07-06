台股加權指數6日開在17929.22點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在595元，大型電子權值股聯電（2303）、大立光（3008）同步開高，聯發科（2454）本日除息，股價持續拉升，邁向填息之路，帶動電子股早盤成交比重近四成，台股加權指數即將進一步挑戰萬八關卡。

美國股市、債市7月5日因獨立紀念日適逢週日而補休一天。道瓊工業平均指數7月2日終場上漲0.44％（152.82點）、收34786.35點。

那斯達克指數上漲0.81％（116.95點）、收14639.33點。費城半導體指數上漲0.63％（20.77點）、收3315.83點。

群益投顧指出，資金可能漸往電子挪移，推升指數向上空間變大，大多數鋼鐵股續強，維繫傳產族群人氣不墜，陽明本日處置結束出關，將影響運輸股是否快速回穩及傳產投資熱度，電子股交易比重達到四成，若持續回溫，有利個股陸續突破前高壓力，推升加權指數挑戰「萬八」關卡。

群益投顧指出，加權指數推升新高紀錄至17945點，短線不跌破前波高點17709點，指數將維持強勢格局。主流類股可看航運、鋼鐵、電動車概念股、IC設計、記憶體。