伊拉克維安官員表示，美國部隊今天晚間擊落在美駐巴格達大使館上空的一架武裝無人機。幾個小時前，美軍駐紮的伊拉克西部一處基地才剛遭火箭襲擊。

據法新社記者說法，美國防禦系統朝巴格達空中發射火箭；伊拉克維安方面的消息來源表示，火箭齊發，射下一架裝有爆裂物的無人機。

美國目前在伊拉克部署2500名軍力，作為國際聯合部隊一環，共同打擊聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）。自今年初起，已有47起攻擊鎖定美國在伊拉克的利益。

其中6起涉及今天這類無人機，由於這類機種能閃避空防，相關戰術很讓聯軍頭痛。

新的無人機攻擊引發的關切，可從美國最近投入高達300萬美元資金，徵求美國在伊拉克利益遭受攻擊相關資訊可見一斑。

此外，國際反聖戰士聯盟表示，今天的另外一起事件中，3枚火箭攻擊了伊拉克西部沙漠一個駐有美軍的伊拉克空軍基地。

這次攻擊的目標是阿薩德空軍基地（Ain al-Assad ），但沒有造成任何人員傷亡。