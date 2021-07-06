衛福部長陳時中視察。（趙雙傑攝）

台北市環南市場爆發群聚感染，自2日休市清潔、消毒3天後，6日恢復營業，衛福部長陳時中到場視察，他指出，8日將再做一次大規模PCR篩檢，把傳播鏈斬斷，加上適當管理，相信大家生意會越來越好，大家先忍耐一下。

環南市場從2日至5日累計43人確診，經過3天休市後，預定8日進行環南市場第2次PCR，必須持PCR陰性證明才能進到市場。

陳時中今早在北市副市長黃珊珊陪同下，前往環南市場視察，陳時中表示，市場攤商相當辛苦，生意受到影響，周邊採檢陽性率愈來愈低，後天再做1次大規模PCR，讓傳播鏈斷掉，加上適當管理，相信大家生意越來越好，大家先忍耐一下。

環南市場今日復工。（趙雙傑攝）

環南市場今日復工。（趙雙傑攝）

環南市場今日復工。（趙雙傑攝）

面對人數分流，陳時中強調，人數降載沒有問題，大家生意現在都不好，大家先拚解決疫情，搬運工也有用制服顏色分開分流，若有什麼狀況可加速掌控和應變。

黃珊珊提到，8日以後進入環南市場必須持PCR陰性證明，預計15日起讓悠遊卡串接健保系統，證明有施打疫苗才能進入。

台北市環南市場6日恢復營業，衛福部長陳時中今早在台北市副市長黃珊珊陪同下前往視察。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

陳時中說，在管理嚴格狀況下，用資訊化方式讓大家更方便，大家配合起來有更好管理，效率就會增高，北市府和中央一起努力。

此外，環南市場自治會長林勝東指出，場地經過清消、靜置3天後，已經很乾淨沒有病毒，消費者可以來市場買菜，幫攤商加油、打氣，也讓攤商有飯吃。