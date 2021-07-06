屁股清太乾淨也不好！直腸外科醫師蕭慕琦上節目分享，20多歲的女患者因屁股痛就醫，檢查發現肛門附近有膿瘍，動手術劃開流出如「草莓奶昔」的膿液，追問才知患者常過度清潔肛門，因為覺得髒就用力擦，導致皮膚受傷。後經住院治療好轉，卻沒想到女患者隔天又回門診，再檢查發現陰道口的肉全爛掉，需要挖掉治療。醫師提醒，屁股上有正常菌叢，肛門沒有異味即可，不需過度清潔，否則恐造成皮膚受傷。

蕭慕琦近日在節目《醫師好辣》上分享，一名20多歲的年輕女孩因為屁股痛就醫，檢查後發現，患者接近肛門處有膿瘍，但這樣的狀況很少發生在女性患者身上，追問後才知，原來這位患者上完廁所都會「用力擦拭，擦得很乾淨」。

蕭慕琦表示，了解狀況後，她先對患者進行簡單的衛教，表示屁股有正常菌叢，人的皮膚上本來就有很多的細菌，平常都達到平衡的狀態，如果擦得太乾淨，可能會因為用力過猛、導致過度摩擦，出現傷口，因此屁股不用擦到那麼乾淨。

蕭慕琦也為安排患者住院開刀引流，結果手術刀劃下膿瘍後，立刻流出像「草莓奶昔」的膿。手術順利完成後，女患者被安排住院觀察，但醫師每次巡房卻發現患者不在床上，原來是在廁所清潔傷口的分泌物。

蕭慕琦指出，患者說傷口總有濕濕的分泌物，讓她覺得很不舒服，因此每半小時就會去廁所清理。對此，她無奈地向患者解釋，「這個東西千萬不要一直清，你的皮膚會受傷，清太乾淨對傷口不是好事，當然要保持沒感染的狀態，但不是無菌的狀態。」

蕭慕琦說，女患者住院3天後狀況好轉，便出院了。結果隔天患者又跑回門診說「屁股超痛，尤其是靠近陰道口的地方」。安排內診檢查發現，陰道口的皮膚腫起來，又大又黑呈現壞死狀態，「需要把整片爛肉全挖掉做治療」。

蕭慕琦也說，詢問之後才知道，女子返家後每半小時，就會拿著紗布加優碘，在傷口上猛力清潔，讓醫師聽了都忍不住皺眉問「這樣很痛吧？」女患者聽了認同道「很痛啊！但總是要乾淨吧！」

蕭慕琦透露，她做細菌培養後發現，患者原本的膿瘍是大腸桿菌，後來隔一天就變為嗜肉菌。她再度提醒，肛門不需要清潔得太過乾淨，只要沒有異味、一般乾淨即可。