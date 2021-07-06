受Delta變種新冠病毒流竄影響，以色列5日宣布，目前輝瑞/BNT疫苗對抗新冠感染的保護力已經下降至64%，但是防止惡化成重症的保護力仍高達93%。

Delta變種新冠病毒正在以色列境內流竄，以色列衛生部昨（5）日宣布，目前輝瑞/BNT疫苗對抗新冠感染、有症狀感染的保護力已經下降至64%，但是防止惡化成重症的保護力仍高達93%。

綜合路透社、以色列《國土報》（Haaretz）、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列衛生部昨日公布數據，自6月6日以來，BNT疫苗防止有症狀感染的保護力下降至64%，不過防止變成重症的保護效力仍高達93%。

以色列官方監測數據的這段期間正值Delta病毒流竄以國、政府宣布解除社交距離政策，據信過去2周，Delta病毒已佔新增病例高達90%。

以色列官方數據也顯示，5月Delta病毒尚未廣泛傳播時，BNT疫苗防止有症狀感染的保護力仍高達94.3%，防止重症、住院的保護力為98.2%。

目前以色列政府尚未建議民眾追加第3劑疫苗，不過呼籲所有接觸過確診者的人要進行採檢，當中也包含那些已經接種過疫苗的民眾。

以色列魏茨曼科學研究學院（Weizmann Instituteof Science）計算生物學家西格爾（Eran Segal）表示，有鑑於目前重症數仍低，以色列不太可能經歷年初時的高新冠住院率。他認為以色列民眾仍能持續回歸常態生活，不需要受到其他防疫限制，但是政府仍應持續擴大疫苗接種率，以及為入境旅客篩檢。

目前以色列930萬人口中已有60%至少接種過1劑BNT疫苗，當地開始讓民眾接種疫苗以來，自今年1月起每日新增確診人數從1萬例驟降至5月的個位數，當局因此鬆綁防疫措施、解除口罩強制令，不過隨著Delta病毒入侵，以國政府日前又要求民眾室內必須戴口罩。

以色列昨日新增369人確診。