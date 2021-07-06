「關島疫苗之旅」首班直飛航班今（6）日正式啟航，長榮航空BR20上午9點自桃園機場起飛，預計關島當地時間下午2點55分抵達目的地。推出5天至22天不同「機+酒」套裝的雄獅旅遊分析首航班機旅客資料表示，年齡49歲以下族群佔比近73%，疫苗選擇則是以需要施打兩劑的莫德納及輝瑞為主，僅需施打一劑的嬌生疫苗反而不是首選，看好長天數旅遊商品需求增加，雄獅旅遊將全力銷售long stay 22天機加酒商品。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，參加關島機加酒首航的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為最大宗，各佔21.1%，整體而言，49歲以下族群佔近73%，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

疫苗選擇部分，有多達38%旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34%及嬌生疫苗23%，另有3%旅客選擇本次不施打疫苗，游國珍指出，根據統計資料顯示，大多數旅客在只施打一劑疫苗的條件首航之下，未必會以嬌生疫苗為首選。

游國珍表示，雄獅旅遊首波7月6、10、14、18日出發的5天4夜機加酒商品，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天之預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人；7月27日及8月2、8日推出的7天機加酒商品預購，總報名人數約300人，仍持續進單中。10個趟次若全部銷售完成，大約1489席機位。

目前關島當地的餐廳、商店以及各大景點皆已經陸續開放，針對自由行的旅客，雄獅建議可以選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。