【旅奇傳媒/記者-張子凌】年年吸引兩百萬人次造訪的茨城「國營常陸海濱公園」大家一定聽過！繼春末夏初的天藍粉蝶花海後，六月下旬再度開種毛茸茸的小綠掃帚草，準備攻佔遊客的眼球啦！

據官方公布，2021年掃帚草已在6月22日開始栽種，一株株15公分高的幼苗，由志工親手種植在1.9公頃大的見晴之丘，計畫利用2周時間，於坡地植滿32000株小綠掃帚草。不僅如此，今年還開放種植掃帚草體驗，7月4日上午提供30位民眾在見晴之丘一同體驗親栽的樂趣。

在夏日陽光下，綠球般的掃帚草緩緩茁壯，直到8月下旬，外觀渾圓的掃帚草將長至50～60公分高。園方會舉行被譽為夏季風物詩的「掃帚草夜間點燈」，藉由上百盞LED燈及音樂，打造像巨星演唱會層級的音樂燈光秀。

為期10天的夜間開園，遊客將透過燈光投射，欣賞五彩斑斕的掃帚草，就連秋季才看得到的火紅掃帚草都將映入眼簾。此外，眾多美食攤販也會聚集於此，園內還會舉辦噴水池點燈、葫蘆燈飾展等活動，熱鬧非凡！

雖然目前疫情當頭，園方也取消了2021年夜間點燈活動，但美景一直都在，下趟日本行不妨考慮衝茨城，看看療癒人心的蓬鬆掃帚草吧！

▲七彩炫目的掃帚草點燈活動，不論從哪個角度觀賞皆震撼力滿點！（2021年活動取消） 圖：國營常陸海濱公園／提供

小綠掃帚草觀賞期：7月中旬～9月下旬

交通：JR勝田站搭乘茨城交通巴士（往海濱公園西口方向）

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