NBA在經過6個多月征戰後終於級將迎來最重要且盛大的總冠軍賽了！西區冠軍太陽預計在7日上午於主場迎戰東區霸主公鹿，雙方都是睽違已久才取得爭冠資格，相較於太陽的兵強馬壯，公鹿「字母哥」阿提托康波能否出賽卻是疑雲重重。
太陽的季後賽征程先以4比2淘汰尋求衛冕的湖人，保羅讓好友詹姆斯臉面全失，緊接著太陽直落四橫掃由例行賽MVP得主約基奇坐鎮的金塊，西區決賽面對快艇又先搶下2勝，寫下季後賽9連勝佳績，最終4比2拿下這個系列賽，在相隔28年之後終於重返爭冠行列，目標直指隊史首冠。
公鹿今天開拔前往鳳凰城，阿提托康波雖然隨隊，但並沒有出席賽前記者會，因此外界傳聞明日首戰能否出賽存在著疑慮。
阿提托康波是在東區決賽第4戰第3節受傷，當時他在防守老鷹卡培拉的時候左膝落地時受傷，經過核磁共振檢查後沒有太大的結構性損傷，但字母哥依舊缺席了東區第5和第6戰，原本傳出如果公鹿必須打第7戰的話，字母哥將帶傷上陣，幸好公鹿4比2淘汰老鷹，也讓字母哥得以獲得休息時間。
公鹿總教練巴登荷瑟表示，阿提托康波今天在訓練場上做了一些舒展動作，但巴登荷瑟並沒有說明字母哥是否會在總決賽首戰登場亮相。
公鹿先發後衛哈勒戴透露，阿提托康波會在總冠軍系列賽某個時間點回到球場上。字母哥季後賽打了15場，平均上場時間37.4分鐘，場均28.2分、12.7籃板、5.2助攻，是公鹿最為倚賴的攻防大將，少了字母哥，公鹿恐怕難擋太陽的猛烈砲火。
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