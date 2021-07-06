萬華飯店挺萬華！位在萬華的凱達大飯店為感謝第一線醫護人員，即日起至12日提供萬華地區之和平醫院、萬華醫院、仁濟醫院、西園醫院共500個便當，期望能發揮觀光飯店「食」力，在疫情的暴雨中為醫護撐傘。凱達大飯店並推出元氣便當與精緻合菜套餐，凡設籍中正區、萬華區的居民自取可享8折優惠。

凱達大人飯店主廚為小資族以及外出上班兩大族群，研發設計三款平價高CP值的星級百元便當，以健康美味為主軸搭配精選時蔬，主打營養健康又兼具美味，讓居家上班以及堅守崗位的民眾能有偶爾換換五星質感餐盒的小確幸，每款便當只要120元，其中主菜包含主廚特製爽口鮮嫩的「梅林雞腿排」、皮薄酥脆的「台式紅槽肉」、入口即化的「無錫排骨」，搭配三種季節時蔬，餐點皆每日新鮮現做，須於取貨前一日訂購，凡滿20個以上可享免費外送服務，六日同步開放預訂。

除便當餐盒外，凱達大飯店亦為大、小家庭設計出三種適合闔家享用的美食饗宴，分別有3人、4人、6人合菜套餐，每套價格1200元至1800元，其中主廚推薦的經典招牌菜餚「鼓油尖椒雞丁」、「蠔油碧綠魚柳條」，湯品則是經慢燉細熬營養滿點的「蟲草北菇燉雞」，豐富多樣的美味佳餚妝點了家中的餐桌，讓每天張羅三餐的媽媽們歇息一會，安心享受美味的五星美味饗宴。挺萬華在地人與好厝邊，凡設籍中正區、萬華區的居民自取再享8折優惠，等於6人份共8道菜只要1440元即可享用微奢華的精緻合菜。飯店亦貼心提供「得來速」服務（取餐免下車），取餐地址凱達大飯店台北市萬華區艋舺大道167號。