管中閔自曝防疫開會裝，下半身只穿短褲、拖鞋。（翻攝自管中閔臉書）

受新冠疫情影響，台灣大學首次取消實體畢業典禮，改線上舉行，台灣大學校長管中閔在臉書曬幽默，自曝在居家防疫時的開會穿搭，上半身是正式的西裝，下面卻穿著短褲加拖鞋，讓網友們忍不住大呼太率性「爺們就是爺們！」、「引領潮流，下次要說這是台大標配」。

台大校長管中閔5日在臉書PO出自己的居家防疫開會裝扮，「一旦生活恢復正常，我想我會懷念能夠以這種穿著開會的日子」，只見照片中管中閔上半身穿西裝打領帶，下半身卻是清涼的短褲及拖鞋，還強調因為光線關係，是穿短褲不是裙子。

網友們看到管中閔的防疫開會穿搭後，紛紛留言：「人人都藏起來的打扮被管爺這樣率性展露也太讚了吧」、「酷校長！」、「典型的半套校長」、「我都跟校長學習時尚！」、「管爺果然有做好遠距的準備！哈哈」、「我也是這樣開會，千萬不能站起來倒水或拿東西」。

還有人想起從前當兵的時候也這樣穿，「以前在金門，在反空降堡頂層站衛兵的人也都是這種穿著，上半身全幅武裝，鋼盔、防毒面具一應俱全，但下半身只穿著內褲與藍白拖鞋」。